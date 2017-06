Die Schweiz wäscht jetzt noch weißer

Nach dem Bankgeheimnis bietet die Schweiz dem globalen Kapital einen neuen Service an: sie hat bisher 1.717 Milliarden Franken Dividenden von der Einkommensteuer befreit. Ganz legal … bisher.

„Die Schweiz wäscht weißer“, so heißt die Anklageschrift des Soziologen Jean Ziegler gegen das Schweizer Bankgeheimnis. Inzwischen ist das Bankgeheimnis faktisch tot, doch die Finanzdrehscheibe Schweiz hat klammheimlich ein neues Steuersparprodukt auf den globalen Markt geworfen, das das alte Modell schon in der Anlaufphase übertroffen hat.

Man vergleiche: Ende 2009, kurz bevor der entscheidende Angriff auf das Bankgeheimnis lanciert wurde, schätzte Wikipedia die Summe, der in der Schweiz gebunkerten, nicht versteuerten EU-Schwarzgelder auf 880 Milliarden Franken. Inzwischen dürfte der allergrößte Teil dieser Gelder wieder weißgewaschen worden sein, teils freiwillig, teilweise auch weil deutsche Steuerbehörden in den Besitz von vertraulichen Unterlagen aus Schweizer Banken gekommen sind.

Eine neue Idee – Dividenden ohne Steuern

Doch noch während die Schwarzgelder mit viel medialem Getöse legalisiert und/oder aus der Schweiz abgezogen worden sind, hat sich eine noch viel größere Summe an sogenannten Kapitalrückzahlungsreserven (Reserven an steuerfreien Dividenden) in der Schweiz aufgebaut. Diese Beträge müssen nicht geschätzt werden, sondern werden von Bundesrat auf Anfrage von Parlamentariern und Medien offiziell bekannt gegeben: Die jüngste Pegelstandsmeldung per Ende 2016 sieht wie folgt aus: Total angemeldete Reserven: 1.717 Milliarden Franken. Davon bisher steuerfrei ausgeschüttet: 462 Milliarden. Im Verlaufe von 2016 wurden 187 Milliarden neu angemeldet und 90 Mrd. steuerfrei ausgeschüttet: Wenn es so weitergeht, wird im nächsten Sommer die Marke von 2.000 Milliarden überschritten werden.

Angefangen hatte es ganz klein. Im Jahre 2008 stimmte das Schweizer Volk über die Unternehmenssteuerreform 2 (USTR2) ab. Der darin enthaltene Artikel 21 Absatz 3 spielte im Abstimmungskampf nur eine Nebenrolle. Es gehe darum, eine kleine Ungerechtigkeit zu bereinigen. Bisher mussten Besitzer von KMUs Geld, das sie aus ihrem Unternehmen zurückzogen, als Einkommen versteuern und zwar auch dann, wenn es sich nicht um die Auszahlung eines Gewinns handelte. Diese „KER-Ausschüttungen“ sollten künftig von der Steuer befreit werden. Kleinigkeit, meinte der damals zuständige Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Er schätzte den Einnahmeausfall aus dieser „KMU-Förderungsmaßnahme“ auf eine maximal zweistellige Millionensumme.

Im Januar 2011 trat das Gesetz in Kraft und im Februar fiel dem SonntagsBlick auf, dass ein Schweizer Großunternehmen seinen Aktionären die freudige Mitteilung machen konnte, wonach die diesjährige Dividendenzahlung gemäß USTR2 steuerfrei ausgeschüttet werden könne. Gleichzeitig fingen Vermögensverwaltungsbanken an, Fonds von Firmen zusammenzustellen, deren Dividenden steuerfrei sein würden. Der SonntagsBlick begann zu recherchieren und schätzte die Summe der steuerfreien Dividenden auf 200 Milliarden Franken und den Steuerausfall – für die Schweiz – auf 10 Milliarden. Die KMU-Förderung hatte sich als Eldorado für die Multis entpuppt. Dann reagierte auch die Politik und allmählich begriffen auch einige Parlamentarier, was sie da angerichtet hatten.

Der Trick funktioniert so: Die Y AG braucht eine Milliarde neues Risikokapital und verkauft zu diesem Zwecke eine Million neue Aktien im Nennwert von einem Franken zu einem Preis von 1.000 Franken pro Aktie. In der Bilanz sieht das dann so aus: Auf der Soll-Seite steigt das Giroguthaben um 1 Mrd. Franken, auf der Gegenseite stehen 1 Million zusätzliches Aktienkapital und 999 Millionen Kapitalrückzahlungsreserven. Diese meldet die Y AG bei der Steuerbehörde an. Wenn sie nun im nächsten Jahr 100 Millionen Gewinn macht und an die Aktionäre auszahlt, hat sie die Wahl, ob sie diese Ausschüttung als Dividende oder als (steuerfreie) Kapitalzahlung bezeichnen will. Das kann sie tun, bis die 999 Millionen Reserven aufgebraucht sind.

Ein erfolgreiches Geschäftsmodell

Dass 2011 bereits rund 200 Milliarden solcher Reserven angemeldet werden konnten, hatte damals vor allem einen – zuvor kaum beachteten – Grund: die Rückwirkung bis 1997. Es konnten also alle Agios angemeldet werden, die bei Kapitalerhöhungen ab 1997 entstanden waren. Und als die Sache 2011 ruchbar und für ein paar Wochen lang zum Thema Nr. 1 in der Schweiz avancierte, ahnte wiederum kaum jemand, dass diese rund 14 Milliarden pro Jahr nur ein kleiner Vorgeschmack waren. Richtig explosiv wurde Artikel 21 Absatz 3 erst in Kombination mit dem Artikel 15 des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) mit Deutschland (bzw. gleichlautende Paragraphen in den meisten anderen DBAs). Dieser besagt – auf komplizierte Art –, dass nur das als Dividende gilt, was nach Schweizer Recht als Dividende definiert ist. Deshalb wird auf den Kapitalrückzahlungen anders als bei den Dividenden auch keine Verrechnungssteuer von 15% abgezogen.

Das eröffnet etwa diese konkrete Möglichkeit: Reicher Deutscher bringt sein ganzes Finanzvermögen von 100 Millionen in eine AG in der Schweiz ein. Aktienkapital 1 Million, Ausschüttungsreserven 99 Millionen. Dividenden für die nächsten gut 20 Jahre steuerfrei. Auch im Heimatland. Denn auch dort gilt laut DBA die Rückzahlung nicht als versteuerbares Einkommen. Offiziell dient dieser Artikel der Rechtssicherheit für die Aktionäre. Kapital soll frei fließen können.

Genau das hat perverser weise dazu beigetragen, die Diskussion zu beruhigen. So meinte etwa 2014 der inzwischen zum Alt Bundesrat gewordene Hans-Rudolf Merz:

«Das Geld muss überwiegend aus dem Ausland stammen. In der Schweiz sehe ich jedenfalls keinen Einbruch der Steuern. Ich verfolge das sehr genau.»

In der Tat hielt die Steuerverwaltung auch beim Stand von über 1.000 Milliarden Kapitalreserven noch daran fest, dass der Ausfall im Jahresmittel bloß 400 bis 600 Millionen Franken betrage. Um auf diese tiefe Summe zu kommen, verrechnete man die Folgen von Art. 21 mit Steuerausfällen aus früher benutzten Schlupflöchern. Im Klartext: Dividenden werden im Gegensatz zu Lohneinkommen eh kaum besteuert, also kein Grund, sich über dieses zusätzliche Steuerloch zu beschweren. Ganz im Gegenteil, argumentierte Thomas Brückner, Pressesprecher der Eidgenössischen Steuerverwaltung:

«Die Kapitalrückzahlung hat auch positive Auswirkungen, weil sie Unternehmen in die Schweiz gelockt haben.»

Da ist etwas dran. Bei der aktuellen Rechtslage sind Multis im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht für die Aktionäre schon fast verpflichtet, den Hauptsitz in die steuergünstige Schweiz zu verlegen. Die jüngsten Beispiele von Galenica und Sunrise bestätigen alte Befürchtungen, wonach sich der Artikel 21 Absatz 3 als Perpetum mobile entpuppt, das man nicht nur bei regulären Kapitalerhöhungen nutzen kann. So hat etwa Galenica ihre Aktiven einfach in eine neue Firma namens Galenica Santé AG eingebracht und stattet diese mit einem minimalen Aktienkapital aus, womit praktisch das ganze Eigenkapital in Ausschüttungsreserven umgewandelt wird. Im konkreten Fall handelt es sich um 561 Millionen Franken. Im Detail ist die Transaktion natürlich viel komplexer – weshalb sie auch von den Medien nicht als Steuerspar-Operation erkannt worden ist.

Dank einer ähnlichen Operation konnte André Krause, der Finanzchef von Sunrise, seinen Aktionären vor einem Jahr sogar diese frohe Botschaft übermitteln: Ein erster positiver Effekt des Börsenganges ist die deutliche Erhöhung unserer Kapitalreserven auf derzeit 2,66 Milliarden Franken. Diese ermögliche es, die Dividenden auch künftig für die Aktionäre steuerfrei ausschütten.

Auch der CEO von Sunrise, Libor Voncina konnte den Aktionären Positives vermelden: „Wir konnten unseren Personalbestand um 8% reduzieren und werden unsere Kostenstruktur auch künftig verbessern.“ (vgl. dazu auch hier)

Eine Lose-Lose-Situation

Für den Durchschnittsschweizer ist das KER-Prinzip ein dreifaches Verlustgeschäft: Er verliert Steuereinnahmen, zahlt höhere Mieten, weil die zugewanderten Reichen die Immobilienpreise hoch treiben und er holt sich eine Unternehmerkaste ins Land, die ihre Angestellten nur noch als einen zu reduzierender Kostenfaktor sieht. Für das Ausland sind die steuerfreien Ausschüttungen in der Schweiz erst recht ein Verlustgeschäft. Jetzt regt sich allerdings zarter Widerstand. Namentlich in Deutschland kommen der neue Schweizer Steuertrick unter Beschuss.

Nach unseren Informationen präsentiert sich die Rechtslage zur Zeit so: Bisher haben die Finanzgerichte (etwa in Münster und in Nürnberg) in Streitfällen entschieden, dass die Rückzahlungen von Kapitaleinlagen steuerfrei sind bzw. dass das Doppelbesteuerungsabkommen gilt. Nun wollen sich aber diverse Steuerämter damit nicht abfinden und haben Revisionsverfahren – etwa vor dem Finanzgericht München – angestrengt. Inzwischen hat auch das Bundesministerium der Finanzen einem Schreiben an die obersten Finanzbehörden der Länder durchblicken lassen, dass es mit der bisher geübten Praxis der Steuerbefreiung unzufrieden ist. Letztinstanzlich wird wohl demnächst der Bundesfinanzhof entscheiden müssen.

Doch dabei wird es vermutlich nicht bleiben, denn nach dem bisherigen Rechtsverständnis müsste der Bundesfinanzhof wohl stipulieren, dass das DBA Vorrang hat. Politisch ist das aber heikel. Deshalb wird wohl die Bundesregierung kaum darum herumkommen, das DBA mit der Schweiz aufzukünden. Das wiederum dürfte die OECD auf den Plan rufen. Denkbar bis wahrscheinlich sind auch massive Steuerrückforderungen und damit stünde der Finanzplatz Schweiz erneut im Sperrfeuer der globalen Kritik. Und die Anleger wären gewarnt: Wer sich auf die Schweiz einlässt, handelt sich immer nur Ärger ein. Hände weg!

Auch in der Schweiz formiert sich der Widerstand. Die SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen hat mit 14 Mitunterzeichner eine Interpellation eingebracht, in dem der Bundesrat aufgefordert wird, endlich mal zu erklären, welche wirtschaftlichen bzw. rein steuertechnischen Vorgänge denn hinter der für Laien nicht einzuordnenden Summe von 1.717 Milliarden stecken. Woher kommt das Geld? Aus welchen Ländern? Wer erleidet welche Steuerausfälle? Auch das Ausland wird genau hinhören.